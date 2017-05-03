В тушенке для ВСУ нашли зубы

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В тушенке для военнослужащих Вооруженных сил Украины нашли зубы, сообщил на своей странице в Facebook экс-боец АТО Сергей Турович.

"Когда каждый день читаешь о смертях и увечьях, а потом тебе показывают такое, оно срывает крышу", — говорится в сообщении к фото тушенки.

Ровенские СМИ отмечают, что фото армейского обеда бывшему бойцу АТО прислали его армейские коллеги.

"Сергей рассказал, что находясь на службе бывали случаи, что в тушенке попадались и куски вымени, и пленки, но такое он видит впервые", — пишет tomat.rv.ua.

В минувшем году министр обороны Степан Полторак проверил одну из воинских частей в Одесской области, после чего заявил, что качество продуктов питания и условия их хранения не выдерживают никакой критики.