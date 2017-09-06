"Не украинцы" и "больные". Мэр Чернигова о семьях, где меньше трех детей

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко считает, что в каждой украинской семье должно быть не менее троих детей. По его мнению, те, у кого будет меньшее количество детей, — "больные" и "не украинцы".

Городской голова выразил обеспокоенность относительно демографической ситуации в Украине, в частности в Чернигове.

Атрошенко также поделился своими эмоциями после поездки в белорусский Гомель, который напоминает "студенческий городок" из-за большого числа детей и молодежи.

По его мнению, для улучшения демографической ситуации необходимо заниматься воспитанием подрастающего поколения, так как "патриотизм должен быть выражен не только в словах и геополитических отношениях".

Смотрите также: Демографическая ситуация: как сократилось население Украины за 10 лет

"Если брать патриотическую составляющую, то минимум 3 ребенка в семье. Чтобы девушка или парень вырастали и знали, что если у них не будет 3 детей, значит, они больные, какие-то не такие, они вообще не украинцы. Это очень серьезный вопрос, он чувствительный, над этим нужно работать", — написал он на своей странице в Facebook.

Владислав Артошенко/Facebook

Напомним, численность наличного населения Украины (без учета АР Крым, Севастополя и части зоны проведения АТО) по состоянию на 1 июня 2017 года составила 42 млн 482 тысяч человек.