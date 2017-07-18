С начала года население Украины сократилось на 20 тыс

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Численность наличного населения Украины (без учета Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения АТО в Донбассе —Ред.) по состоянию на 1 июня 2017 года составила 42 млн 482 тысяч человек, сообщает пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

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По состоянию на 1 мая 2017 года численность населения Украины составляла 42 миллионов 501,8 тысяч человек. Таким образом, за месяц численность населения страны сократилась на 19,8 тысяч человек.

При этом на 1 июня 2016 года численность наличного населения Украины составила 42 млн 673,9 тысяч человек.

Таким образом, за год украинцев стало меньше на 191,9 тысяч человек. В то же время численность постоянного населения Украины на 1 июня 2017 года составила 42 млн 312,3 тысяч человек.

Естественное сокращение населения Украины в январе-мае 2017 года составило 106 тысяч 430 человек.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.