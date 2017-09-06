В Днепре ночью семь экипажей полиции задерживали певца

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В Днепре семь экипажей полиции ловили громкого ночного нарушителя, сообщил на своей странице в Facebook свидетель этого происшествия Сергей Маслюченко.
По его словам, некто посреди ночи устроил концерт с завыванием, который слышен был во всем районе. Не выдержав, мужчина вызвал полицию.
В течение 10 минут приехали правоохранители и попытались задержать нарушителя, но он начал сопротивляться. Тогда полицейские вызвали подмогу и через пару минут на место приехали еще шесть экипажей.
Позже полицейские объяснили, почему на задержание одного мелкого преступника приехали целых семь экипажей.
"Во время каждого вызова может произойти беда (к сожалению, такие времена пришли), поэтому на подмогу приезжают несколько свободных патрулей в ближайшем радиусе. Чтобы создать ситуативное большинство, тем самым заблокировать вероятную "команду поддержки" жулика. А в связи с АТО, оружия у населения полно, поэтому именно так и действует по возможности", — рассказал патрульный Артур Гончаров.
Напомним, как рассказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко, правоохранители задержали психически нездорового человека на параде в День независимости.