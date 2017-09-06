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    Общество

    В Днепре ночью семь экипажей полиции задерживали певца

    (обновлено: )77403
    После вызовы в течение 10 минут приехали правоохранители и попытались задержать нарушителя, но он начал сопротивляться. Тогда полицейские вызвали подмогу и через пару минут на место приехали еще шесть экипажей.
    В Днепре семь экипажей полиции ловили громкого ночного нарушителя
    facebook.com/Сергей Маслюченко

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В Днепре семь экипажей полиции ловили громкого ночного нарушителя, сообщил на своей странице в Facebook свидетель этого происшествия Сергей Маслюченко.

    По его словам, некто посреди ночи устроил концерт с завыванием, который слышен был во всем районе. Не выдержав, мужчина вызвал полицию.

    В течение 10 минут приехали правоохранители и попытались задержать нарушителя, но он начал сопротивляться. Тогда полицейские вызвали подмогу и через пару минут на место приехали еще шесть экипажей.

    Позже полицейские объяснили, почему на задержание одного мелкого преступника приехали целых семь экипажей.

    facebook.com/Сергей Маслюченко
    В Днепре семь экипажей полиции ловили громкого ночного нарушителя

    "Во время каждого вызова может произойти беда (к сожалению, такие времена пришли), поэтому на подмогу приезжают несколько свободных патрулей в ближайшем радиусе. Чтобы создать ситуативное большинство, тем самым заблокировать вероятную "команду поддержки" жулика. А в связи с АТО, оружия у населения полно, поэтому именно так и действует по возможности", — рассказал патрульный Артур Гончаров.

    Напомним, как рассказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко, правоохранители задержали психически нездорового человека на параде в День независимости. 

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