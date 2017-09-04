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    Общество

    Украина выдворила в Турцию "вора в законе" по кличке "Профессор"

    (обновлено: )7610
    Иностранец пытался организовывать и контролировать молодых преступников, которые "специализировались" на угонах, квартирных кражах и кражах из автомобилей.
    Правоохранители выдворили в Турцию вора в законе по кличке Профессор
    Фото со страницы Андрея Крищенко в Facebook

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Правоохранители выдворили в Турции "вора в законе" по кличке "Профессор". Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

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    "Оперативники киевской полиции задержали и выдворили в Турцию очередного "вора в законе". В криминальном мире у него было прозвище "Профессор", он пытался организовывать и контролировать молодых преступников, которые "специализировались" на угонах, квартирных кражах и кражах из автомобилей", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, злоумышленнику в течение трех лет запрещен въезд в Украину.

    Напомним, в Киеве задержали грузинского "вора в законе", прибывшего из России.

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