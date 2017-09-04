Украина выдворила в Турцию "вора в законе" по кличке "Профессор"

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Правоохранители выдворили в Турции "вора в законе" по кличке "Профессор". Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Оперативники киевской полиции задержали и выдворили в Турцию очередного "вора в законе". В криминальном мире у него было прозвище "Профессор", он пытался организовывать и контролировать молодых преступников, которые "специализировались" на угонах, квартирных кражах и кражах из автомобилей", — говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленнику в течение трех лет запрещен въезд в Украину.

Напомним, в Киеве задержали грузинского "вора в законе", прибывшего из России.