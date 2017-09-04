Все воры едут в гости к нам. Кавказ, привет!

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Тысячи "джентльменов удачи" хлынули на украинскую землю сразу после революции достоинства. Нельзя сказать, что их вообще не было в стране года четыре назад, но тогда их было на порядок меньше и они, откровенно говоря, боялись быть пойманными милицией и выдворенными по месте прописки. Но сегодня, именно они чувствуют себя в Украине как дома и занимаются своим привычные ремеслом — кражами, грабежами, угонами автотранспорта, торговлей наркотиками. Потому что их встречали с распростертыми объятиями, как земляков реформаторов, одни из которых Хатия Деканоидзе и Эка Згуладзе помогли развалить правоохранительную систему, явно для того, чтобы их земляки помогали украинцам избавиться от имущества и денег.

Криминал грузинского разлива

На днях в Киеве полиция задержала группу граждан Грузии подозреваемых в серии разбойных нападений. И задерживали их по "горячим следам" после очередного налета на бизнесмена с крупной суммой денег.

Шесть с половиной миллионов гривен — такой был улов налетчиков. 30 августа они, улучив момент, заблокировали автомобиль бизнесмена на Брест-Литовском шоссе своим "БМВ". Чтобы вырвать сумку с деньгами из рук бизнесмена им пришлось ранить его в плечо.

Полиции удалось задержать четверых граждан Грузии, временно проживающих в Киеве. Во время обысков у задержанных изъяли пистолеты, автомат Калашникова, большое количество патронов, комплекты номерных знаков для автомобилей, мобильные телефоны, радиостанции, навигаторы, балаклавы, перчатки, парики, около 40 наборов ключей, отмычки и прочий инструмент, а также деньги. В гаражах обнаружили элитные иномарки — "БМВ", "Мерседес", "Ауди".

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По данным полиции, эта группа полгода совершала налеты на бизнесменов. И, при этом, хорошо знала, на кого нападать. Возможно это их дело рук кража сумки с деньгами собранными на покупку дома у 34-летнего киевлянина, который опрометчиво оставил сумку в салоне автомобиля возле супермаркета в Деснянском районе. Разбив стекло сумку украли неизвестные уехавшие на "Мерседесе". По описанию очевидцев, воры были с характерной кавказской внешностью. А следствие их подозревает в пяти разбойных нападениях.

В Одессе в июле, местные жители, не дожидаясь помощи полиции самостоятельно вычислили и задержали пятерых квартирных воров. Обворованный Александр Воронцов самостоятельно провел расследование, а друзья помогли задержать банду квартирных воров из Грузии, которая обосновалась в Одессе. Уже после того, как добровольцы их скрутили по месту проживания, приехала полиция. Судя по тому, что увидели добровольные помощники полиции в их жилище, на их счету не одна кража. А полиция залетных воров задержала, а через 72 часа — отпустила.

Страна воров

Сегодня в Украине созданы все условия для криминалитета, особенно зарубежного. Приезжих из—за границы никто не проверяет, когда-то это входило в обязанности участкового, знать, кто проживает на вверенном участке. Никто не контролирует — периодически проводились рейды по выявлению незаконных мигрантов — приехавших в страну и не зарегистрировавшихся. И уже тем более, никто не пробивает гостей по базам на причастность к уголовной среде. А потом правоохранители разводят руками, что дескать не их вина, что в Украине засилье "воров в законе", которые привозят сюда свои бригады и статистика краж и ограблений стремительно повышается.

В полиции предполагают, что сегодня в Украине постоянно находится 25 "воров в законе", о чем недавно сказал глава Нацполиции Князев. А бывшие сотрудники МВД уверены, что "пиковы" не меньше 50 и даже называют цифру 75-ть. Но, даже 25 воровских авторитетов это уже достаточно, чтобы бить тревогу. Потому что на каждого работает минимум три бригады (от 2 до 6 человек в зависимости от специализации). Каждый день они обчищают квартиру, дом, салон автомобиля. Не часто, но срывают банк. На серьезные дела явно идут по наводке, им сообщают о клиентах, которые везут, несут миллионы. Поразительно, но за все время, после череды ограблений бизнесменов на десятки миллионов, полиция так и не вычислила наводчика.

"Полиция задержала банду грабителей, молодцы, но на их место завтра приедут другие. Одно дело задержать, другое дело ликвидировать всю цепочку. Выяснить поставщиков информации, оружия, инструментов, хотя это они могут привозить с собой в багаже. Узнать, на кого они работают, кто их прикрывает. Но этим, скорее всего, заниматься никто не будет. Да и публика непростая. Как только они задерживаются, сразу же забывают русский язык, требуют переводчика, консула и держат рот на замке. Сложность в том, что грузинского никто не знает, в полиции нет переводчика. В СИЗО на зонах, если они туда попадают, их "греют" из воровского общака, куда они тоже вносили свою лепту и они живут как "белые люди". И пока полиция занимается непонятно чем, скоро в Украину съедутся все воры из Грузии и России. Их и сегодня у нас больше, чем на родине или же в РФ, где они долгое время промышляли. о их там постоянно щемили, притесняли, вот они и подались на заработки в место, где их не тронут. И сегодня можно пройтись по ресторана с народной кухней, чтобы увидеть, сколько их приехало помогать украинцам избавиться от их накоплений", — рассказывает РИА Новости Украина экс-сотрудник МВД Украины Сергей Сыроид.

К сожалению, от краж и грабежей нельзя застраховаться, что плохо, а еще хуже то, что шанс стать жертвой криминала очень велик. Но гражданам остается только полагаться на случай: авось пронесет.