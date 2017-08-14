Минфин: количество стипендий существенно сократят

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году — до 15%, заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

"Мы не собираемся уменьшать стипендию, мы хотим ее повысить. При 15% академических стипендиатов размер стипендии может быть на уровне минимальной зарплаты, прожиточного минимума.(…) Мы можем выйти из прожиточного минимума (с 2018 года планируется на уровне 1700 гривен — Ред) и приблизиться к минимальной зарплате (с 2018 года 3,723 тысяч гривен — Ред). То есть уровень должен быть достаточен для того, чтобы эта стипендия была достаточной, чтобы иметь возможность проживать безбедно", — объяснил Марченко.

По его словам, сроки вступления в силу новых правил сообщит Министерство образования.

"Мы будем настаивать, чтобы они изменили процент стипендиатов и определили размер стипендии на уровне более высоком, чем в 2017 году. У нас были такие договоренности с Минобразования, что к 2020 году мы уровень стипендиатов сократим до 15%", — подытожил Марченко.

Напомним, Министерство образования и науки Украины презентовало рейтинговую систему стипендий. По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, стипендию будут получать не все студенты с усредненной четверкой за сессию, а те, кто еще при этом занял высокие места в рейтинге, составленном вузами. Хотя на 90% место в рейтинге будет определять успеваемость в учебе.