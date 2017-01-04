Бахрушин: при назначении стипендии больше не будет учитываться успеваемость

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Отныне стипендии в Украине будут начислять по-новому. В частности, алгоритм разработал Кабинет министров совместно со студентами по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана.

От чего теперь будет зависеть наличие стипендии, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы главный эксперт по реформе образования реанимационного пакета реформ Владимир Бахрушин.

"Ранее для получения стипендии было требование – средний балл зачетной книжки студента должен был быть не менее 4. И фактически это действовало так, что нужно было подогнать этот средний балл так, чтобы выйти на нужный процент. Наверное, не всем вузам этого удавалось достичь, но около 70% студентов стипендию получали. Очевидно, что при таких условиях оценки потеряли свой вес как показатель качества образования. И главное отличие, которое предлагает новое постановление состоит в том, что показатель среднего балла больше не будет учитываться при назначении стипендии", — сообщил эксперт.