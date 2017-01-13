Из Харькова. Крепись, студент, стипендии не будет

РИА Новости Украина

Четверокурсник филологичекого факультета Каразинского университета Виталий Семченко получает 800 гривен стипендии со второго курса. За хорошую успеваемость "контрактник" перевёлся на освободившееся бюджетное место, пишет Александра Пономаренко.

"Эти деньги, конечно, были и будут важны. К сожалению, прожить месяц на 800 гривен тяжело, даже нереально. Но я рад, что хоть так", — объясняет студент.

Сессии он всегда старался "закрыть" без троек, чтобы остаться со стипендией.

Несмотря на студенческие протесты и петиции, 6 декабря Верховная Рада большинством голосов поддержала изменения в назначении стипендий. Теперь их будут получать не все студенты со средним баллом-"четвёркой", а лучшие из лучших, выбранные Учёным советом высшего учебного заведения по рейтингу успешности.

Стипендии разделили на академические и социальные. По подсчётам Министерства образования, академические стипендии будут получать около 43% студентов, социальные — около 7%.

На соцстипендии смогут рассчитывать студенты семи категорий:

— дети-сироты и дети, лишённые родительской опеки;

— пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

— дети шахтёров, с соответствующим стажем подземной работы или инвалидов I или II группы или погибших в результате несчастного случая;

— лица, признанные участниками боевых действий, и их дети;

— дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооружённых конфликтов;

— дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста;

— дети, которые являются внутренне перемещёнными лицами.

Право на социальные стипендии имеют студенты, которые не получают академической стипендии, не находятся на государственном содержании (кроме детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, а также студентов, которые в период учёбы в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей), не находятся в академическом отпуске, не имеют академических задолженностей, неудовлетворительных результатов учёбы.

"Все студенты с 1 января должны будут написать заявление на имя ректора о предоставлении социальной стипендии и подать необходимый перечень документов в вуз. Университет собирает соответствующие личные дела по каждому студенту и передает их в управление социальной защиты […], по результатам обработки заявлений будет происходить начисление социальных стипендий. Автоматического продления получения студентами социальной стипендии с 1 января 2017 года тем, кто её получает, не будет. Студенты, которые подадут соответствующие заявления на получение социальной стипендии до последнего рабочего дня февраля, получат социальную стипендию за январь-февраль. Те студенты, которые будут подавать заявления в марте — только с марта или того месяца, в котором подадут заявление", — разъясняли в правительстве.

В 2016 году минимальная стипендия составляла 800-830 гривен. Новое постановление предусматривает следующие размеры выплат:

— минимальная социальная стипендия — 1000 гривен;

— минимальная академическая стипендия — 1100 гривен;

— повышенная академическая стипендия — 1400 гривен.

К недавнему времени Закон Украины "О высшем образовании" требовал, чтобы не менее 66% бюджетников на каждом курсе и специальности получали стипендии. Поправки к закону не только отменили это требование, но и устранили другую норму: о том, что минимальная стипендия не должна быть меньше прожиточного минимума (с 1 января 2017 года — 1544 гривны).

Академические стипендии будут получать студенты, достигшие значительных успехов в учебе и/или научной деятельности.

Количество людей, которые смогут получать стипендии, будут определять специальные стипендиальные комиссии вузов. Согласно Постановлению №1050, в эти комиссии войдут руководители учебного заведения, представители финансовых подразделений, деканы факультетов (директора институтов, заведующие отделениями), представители органов студенческого самоуправления (в том числе студенческих профсоюзов). При этом количество представителей органов студенческого самоуправления должно составлять не менее 50% всего состава. Решение принимается исходя из наличия в бюджете средств, поэтому никаких законодательно закрепленных гарантий студентам нет.

Каждый университет после сессии будет составлять рейтинг для каждого курса и специальности. Рейтинг будет определять успешность с помощью так называемого "консолидированного показателя успешности". На 90% этот показатель будет состоять из учебных достижений (среднего балла за сессию), а на 10% — из критериев, определяемых самим вузов. В спорных случаях, когда два студента одинаково успешны, преимущество будет иметь тот, кто проявляет активность в других сферах университетской жизни.

По мнению заместителя главы общественного совета при Министерстве образования и науки Украины Никиты Андреева, само разделение стипендий на социальные и академические является положительным изменением.

"Это европейская модель. Стипендии должны быть разделены, потому что у академических и социальных выплат разная суть. Социальная стипендия поддерживает представителей незащищённых слоёв населения, академическая же предназначена для студентов с хорошей и отличной успеваемостью", — комментирует Андреев.

При этом он опасается, что самостоятельность вуза в определении количества студентов, которые будут получать стипендии, может способствовать коррупции.

"Вместо того, чтобы защищать права учащихся, этот закон может расколоть студенчество. Жёсткая конкуренция не сможет помочь в учебе: не все выдержат борьбу за место в рейтинге и оценки, которые отображают не знания, а скорее процент сделанной работы. Да и свежи воспоминания о грустной традиции платить за оценку, от которой зависит стипендия, или помогать своим родственникам/знакомым пробиться на бюджет со стороны деканата, так называемое, "кумовство". Давать право вузу самостоятельно определять критерии успешности студента — подпитывать коррупционную схему", — считает Андреев.

Он выступал против принятия нового закона и убеждал народных депутатов не поддерживать законопроект №5130.

Изменениям в Законе "О высшем образовании" сложно дать конкретную оценку, считает эксперт группы Реанимационного пакета реформ, которая занимается вопросами образования, науки, технологии и инновации Юрий Халавка.

"Вообще разделение стипендий на социальные и академические — это хорошо. Однако я считаю, то, как это сделано сейчас, немного поспешно. Это надо было апробировать в качестве пилотного проекта на каком-то учреждении", — отметил Халавка.

То, что академические стипендии будут получать меньше студентов, — позитивный фактор, добавляет эксперт.

"Для студентов, которые довольно сильные, это в принципе хорошо. Если студент уверен в своих силах, он не станет учиться значительно хуже или значительно лучше, в зависимости от того, что что-то изменилось. На самом деле большинство студентов учатся на своём уровне, который сформировался, наверное, ещё в школе. Поэтому ожидать, что в этом семестре человек, который учился плохо, начнёт учиться лучше только для того, чтобы получить стипендию, всё-таки не стоит. То есть изменения затронут ту часть студентов, которые были всегда на грани проходного барьера в четыре балла", — считает эксперт.

"Иметь мощный средний класс студентов, 40% которых будут получать стипендию, это и так довольно большая критическая масса, чтобы обеспечить хорошую атмосферу для мотивированной учёбы. Сокращение количества студентов, которые будут получать стипендии, на качество образования не повлияет. Возможно, немного мотивирует студентов учиться. Однако кардинальных изменений я бы всё-таки не ожидал", — добавляет он.

Определение стипендиатов самостоятельно Юрий Халавка расценивает как шаг вперед в вопросе автономии вузов.

"Это снова же европейская практика, которая предполагает, что университет или какой-то комитет принимает решение, а не правительство устанавливает общие правила. Чем больше критерии оценивания персонализированы или адаптированы к условиям того или иного университета, тем лучше. Хорошо и то, что в стипендиальные комиссии будут входить студенты, — добавляет Халавка. — Угроза развития коррупции есть, но, с другой стороны, это и ответственность. Если раньше коррупция существовала скрыто, то теперь её будет проще выявить".

"Рейтинговое назначение стипендий будет хорошо для тех студентов, которые действительно учатся, но не для тех, которые обычно «закрывают» сессию, не учат и проверяют свои знания, а именно "закрывают", — комментирует советник министра образования и науки Елена Малахова.

Она убеждена, что многое будет зависеть и от преподавателей.

Студент Виталий Семченко пока не знает, будет ли получать стипендию в следующем семестре.

"Оценки вроде неплохие, при старой системе не "слетел" бы, — говорит студент. — До сих пор не понятно, по каким критериям будут начислять стипендию".

В ближайшее время в вузах должны определить правила назначения академических стипендий. В университете имени Каразина такой проект обещают разработать до 14 января.