Меньше студентов будут получать стипендии в 2017 году — Бахрушин

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Кабмин утвердил размеры академических стипендий для студентов на основе рейтинга. Минимальная составит 1100 гривен, повышенная — 1600. Для отдельных специальностей стипендии будут больше. Минимальная составит 1440 гривен, а максимальная — 2360 гривен. По словам первого замминистра образования и науки Владимира Ковтунца, основой для формирования рейтинга будет успеваемость студентов. При этом стипендиальный фонд в бюджете-2017 заложен в размере около 6 млрд гривен.

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Какие последствия будет иметь введение рейтинговой системы выплаты стипендий, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил главный эксперт по реформе образования "Реанимационного пакета реформ" Владимир Бахрушин.

"В соответствии с принятым постановлением, стипендии буду получать около 50% студентов, в том числе, академические стипендии. Планируется, что это будет 43%. В соответствии с тем законом, который действовал до этого года, стипендии должны были получать от двух третей до трех четвертей студентов, которые учатся на бюджетной форме обучения. На самом деле, в некоторых университетах получали больше, в некоторых — меньше, но в среднем, количество студентов, которые будут получать стипендии, уменьшится, а размер стипендии увеличится", — пояснил Бахрушин.