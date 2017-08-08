Убежища в России с 2014 года просили более 400 тыс украинцев

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. 427,2 тысячи украинцев просили об убежище в России с 2014 года, говорится в информационном бюллетене Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, передают "Украинские новости".

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За этот период об убежище в Германии просили 9,6 тыс. украинцев, 9300 человек — в Италии, 4300 — в Польше, 3500 — во Франции и 3100 — в Швеции.

Как сообщалось ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что жители Донбасса, которые в результате боевых действий выехали в Россию, не могут интегрироваться в российское общество.