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    Общество

    Убежища в России с 2014 года просили более 400 тыс украинцев

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    С начала 2014 года об убежище в Германии просили 9,6 тыс. украинцев, 9300 человек - в Италии, 4300 - в Польше, 3500 - во Франции и 3100 - в Швеции.
    Отправка беженцев в Россию
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. 427,2 тысячи украинцев просили об убежище в России с 2014 года, говорится в информационном бюллетене Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, передают "Украинские новости".

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    За этот период об убежище в Германии просили 9,6 тыс. украинцев, 9300 человек — в Италии, 4300 — в Польше, 3500 — во Франции и 3100 — в Швеции.

    Как сообщалось ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что жители Донбасса, которые в результате боевых действий выехали в Россию, не могут интегрироваться в российское общество.

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