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    Скрывался более 10 лет. В Днепре поймали опасного мошенника и сутенера

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    Рост криминала. Взрыв в Измаиле (466)

    (обновлено: )23601
    По данным правоохранителей, подозреваемый совершал разбойные нападения и ограбления, а в течение последних лет втягивал девушек с материальными трудностями в занятие проституцией.
    Поддельный паспорт мужчины, которого задержали в Днепропетровской области
    ГУ НП в Днепропетровской области

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали в Днепре мужчину, который более 10 лет проживал на территории Украины с поддельным паспортом, зарабатывая сутенерством, а также тем, что брал в аренду дорогие автомобили и не возвращал их, сообщает в понедельник пресс-служба областной полиции.

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    Его задержали в ходе операции "Мигрант" при попытке выехать в Киев.

    "Злоумышленник подозревается в мошенничестве — используя фальшивые документы, под чужим именем он арендовал дорогие автомобили и не возвращал их. Кроме подделки документов, мужчина занимался сутенерством. С 2014 по 2017 годы он втягивал девушек с материальными трудностями в занятие проституцией", — сказано в сообщении.

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    Установлено, что ранее подозреваемый совершал разбойные нападения и ограбления. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1,4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

    В июне правоохранители ликвидировали организованную преступную группировку, которая функционировала на территории Киева и области с 2013 года.

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