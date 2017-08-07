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    Общество

    В селе под Киевом "динозавр" несколько недель ел кабачки на огороде

    (обновлено: )159
    Как стало известно, в команду спасения животных обратилась жительница села, которая сообщила, что по ее огороду уже несколько недель ходит динозавр и ест кабачки.
    В селе Крушинка спасатели поймали крупного ящера, который забрел на территорию частного дома
    facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В селе Крушинка Киевской области спасатели поймали крупного ящера, который забрел на территорию частного дома, сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

    Как стало известно, в команду спасения животных обратилась жительница села, которая сообщила, что по ее огороду уже несколько недель ходит динозавр и ест кабачки. По ее словам, незваный гость уже съел весь урожай кабачков и потоптал грядки. Также она подробно описала внешность "динозавра" и его размеры.

    Спасатели животных выехали на место происшествия, где во дворе частного дома обнаружили крупную игуану более метра в длинну, спокойно сидящую на кусте.

    facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
    В селе Крушинка спасатели поймали крупного ящера, который забрел на территорию частного дома

    Несмотря на свои существенные размеры, игуана не оказывала сопротивления,  к тому же была довольно сильно истощена и обезвожена. По всей видимости, она давно сбежала от своих хозяев.

    facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
    В селе Крушинка спасатели поймали крупного ящера, который забрел на территорию частного дома

    В итоге спасатели отвезли ящера в ветклинику Киевского зоопарка, где ее лечением займутся специалисты-герпетологи.

    Напомним, ранее палеонтологи Королевского Тиррелловского палеонтологического музея на раскопках в провинции Альберта открыли новый вид динозавров.

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