В селе под Киевом "динозавр" несколько недель ел кабачки на огороде

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В селе Крушинка Киевской области спасатели поймали крупного ящера, который забрел на территорию частного дома, сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Как стало известно, в команду спасения животных обратилась жительница села, которая сообщила, что по ее огороду уже несколько недель ходит динозавр и ест кабачки. По ее словам, незваный гость уже съел весь урожай кабачков и потоптал грядки. Также она подробно описала внешность "динозавра" и его размеры.

Спасатели животных выехали на место происшествия, где во дворе частного дома обнаружили крупную игуану более метра в длинну, спокойно сидящую на кусте.

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup В селе Крушинка спасатели поймали крупного ящера, который забрел на территорию частного дома

Несмотря на свои существенные размеры, игуана не оказывала сопротивления, к тому же была довольно сильно истощена и обезвожена. По всей видимости, она давно сбежала от своих хозяев.

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup В селе Крушинка спасатели поймали крупного ящера, который забрел на территорию частного дома

В итоге спасатели отвезли ящера в ветклинику Киевского зоопарка, где ее лечением займутся специалисты-герпетологи.

Напомним, ранее палеонтологи Королевского Тиррелловского палеонтологического музея на раскопках в провинции Альберта открыли новый вид динозавров.