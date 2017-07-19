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    Зубастая синяя птица: открыт новый вид динозавра

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    Художники представили, как мог бы выглядеть динозавр: он похож на современную птицу, но гораздо больше по размеру и с короткими крыльями. Также, возможно, у него были пильчатые зубы.
    Канадские палеонтологи обнаружили новый род оперенных динозавров
    independent.co.uk

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Ученые из Канады обнаружили новый род оперенных динозавров — Albertaventaor (Альбертавентор). Останки древнего животного исследователи обнаружили в провинции Альберта, пишет "Популярная механика".

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    Палеонтологи провели анализ останков и выяснили, что динозавр был покрыт перьями, ходил на двух ногах, весил примерно 60 кг, а в высоту достигал двух метров. Также палеонтологи предполагают, что у динозавра было смешанное питание, состоящие из мяса и растений.

    "Кости этих маленьких пернатых динозавров очень редки. Нам повезло, что мы смогли найти важную часть черепа, которая помогла нам идентифицировать Albertaventaor как новый вид", — рассказывает ведущий ученый исследования, профессор Дэвид Эванс из Королевского музея Онтарио.

    Художники представили, как мог бы выглядеть динозавр: он похож на современную птицу, но гораздо больше по размеру и с короткими крыльями. Также, возможно, у него были пильчатые зубы, и он был родственником велоцираптора. Новый динозавр получил название Albertavenator curriei в честь канадского палеонтолога Филиппа Карри.

    Как сообщалось ранее, пять яиц динозавров, возраст которых оценивается в 70 миллионов лет, были найдены в песчанике на глубине восемь метров в Китае. По мнению исследователей, они находились там с конца мелового периода.

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