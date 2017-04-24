В Китае обнаружили окаменелые яйца динозавров возрастом 70 млн лет

На строительной площадке на юго-востоке Китае были обнаружены окаменелые яйца динозавров, сообщает Science Alert. Диаметр яиц равняется примерно 14-15 сантиметрам.

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"Мы нашли пять яиц: три были разрушены, но их скорлупа все еще видна. Остальные два имеют свои отпечатки на камне. Яйца были круглой формы, они принадлежали травоядным динозаврам", — рассказал исследователь Цю Личенг из Археологического института Гуандун.