КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Палеонтологи Королевского Тиррелловского палеонтологического музея на раскопках в провинции Альберта открыли новый вид динозавров, сообщает журнал National geographic.

Ученые обнаружили, что останки возрастом 110 млн лет принадлежат травоядному динозавру с панцирем, обитавшему на территории нынешней Канады в меловой период. По мнению палеонтологов, динозавр затонул в реке и оказался в древнем море, где половина его скелета смогла сохраниться в хорошем состоянии.

National geographic Канадские палеонтологи открыли новый вид динозавров

Останки динозавра были обнаружены в 2011 году на нефтяном руднике на севере Альберты. Окаменелость направили в Королевский Тиррелловский музей, где исследованием находки занялся ученый Марк Митчелл. Отмечается, что на отделение камня от панциря у специалиста ушло почти шесть лет. Исследование Митчелла подтвердило, что динозавр относится к ранее неизвестным виду травоядных динозавров.

Название нового вида Borealopelta markmitchelli состоит из имени ученого, занимавшегося исследованием и провинции, где был обнаружен панцирь динозавра.

В настоящий момент найденные окаменелости находятся в канадском музее и доступны специалистам для дальнейшего изучения.

Напомним, ранее ученые из Канады обнаружили новый род оперенных динозавров — Albertaventaor (Альбертавентор). Останки древнего животного исследователи обнаружили в провинции Альберта.