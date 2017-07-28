МИД: украинцев нет среди пострадавших в аварии поезда в Барселоне

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что среди пострадавших в результате аварии поезда в Барселоне украинцев нет, говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в Twitter.

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"Консул сообщает, что, по предварительной информации, украинцев среди пострадавших при аварии поезда в Барселоне нет", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне.