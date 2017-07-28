наверх
28.07.201715:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    МИД: украинцев нет среди пострадавших в аварии поезда в Барселоне

    (обновлено: )1
    Как говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД, по предварительной информации, украинцев среди пострадавших при аварии поезда в Барселоне нет.
    В Барселоне поезд врезался в платформу
    @undercover_camo

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что среди пострадавших в результате аварии поезда в Барселоне украинцев нет, говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в Twitter.

    Смотрите также: Кадры эвакуации пассажиров из застрявшего поезда в метро Киева

    "Консул сообщает, что, по предварительной информации, украинцев среди пострадавших при аварии поезда в Барселоне нет", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, по меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Михаил Саакашвили
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Здание МИД РФ
    Санкции США по России ударили по ЕС