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    Общество

    В Одессе мужчина выбросил из многоэтажки котёнка под ноги дочери

    (обновлено: )16506
    Очевидцы произошедшего вызвали полицию. Котенок при падении не выжил, у его маленькой хозяйки произошел нервный срыв.
    Мужчина, который выбросил котенка из окна
    048.ua

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Одессит выбросил из окна 13 этажа своей квартиры котенка на глазах своей маленькой дочери.

    Девочка стояла внизу на улице и котенок упал рядом с ней.

    "Естественно, он не выжил, последовала детская истерика и на крик сбежались жильцы, есть свидетели. Незамедлительно спустился и сам виновник торжества показ крайнюю степень неадекватности и уверенности в своей правоте. Приехала полиция пообещав не спускать дело на тормозах, но мы хотим чтоб Одесса знала своих "героев" в лицо!" — рассказала очевидец произошедшего изданию 048.ua.

    048.ua
    Погибший котенок, которого одессит выбросил из окна

    Напомним, Голосеевский суд Киева вынес приговор Дмитрию Киянице, которого в апреле прошлого года задержали за жестокое обращении с котом. Мужчине назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

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