В Одессе мужчина выбросил из многоэтажки котёнка под ноги дочери

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Одессит выбросил из окна 13 этажа своей квартиры котенка на глазах своей маленькой дочери.

Девочка стояла внизу на улице и котенок упал рядом с ней.

"Естественно, он не выжил, последовала детская истерика и на крик сбежались жильцы, есть свидетели. Незамедлительно спустился и сам виновник торжества показ крайнюю степень неадекватности и уверенности в своей правоте. Приехала полиция пообещав не спускать дело на тормозах, но мы хотим чтоб Одесса знала своих "героев" в лицо!" — рассказала очевидец произошедшего изданию 048.ua.

048.ua Погибший котенок, которого одессит выбросил из окна

Напомним, Голосеевский суд Киева вынес приговор Дмитрию Киянице, которого в апреле прошлого года задержали за жестокое обращении с котом. Мужчине назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.