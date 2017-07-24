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    Экс-глава "Укрспецэкспорта" попросил политического убежища в Британии

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    В связи с обращением к британским властям о предоставлении политического убежища Королевский суд Лондона перенес на сентябрь-ноябрь рассмотрение запроса Украины об экстрадиции Сергея Бондарчука.
    Экс-глава Укрспецэкспорта Сергей Бондарчук. Архивное фото
    Сергей Бондарчук/Facebook

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Бывший руководитель государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" Сергей Бондарчук обратился к властям Великобритании с просьбой предоставить ему политическое убежище, сообщает "112 Украина".

    Укрспецэкспорт
    vz.ua
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    Он сообщил, что в связи с этим обращением Королевский суд Лондона перенес на сентябрь-ноябрь рассмотрение запроса Украины о его экстрадиции, то есть до того момента, пока не будет рассмотрен вопрос политического убежища.

    Бондарчук объяснял свое пребывание в Великобритании командировкой СБУ для изучения английского языка. 

    Ранее Интерпол объявил в международный розыск Бондарчука — бывшего главу государственной компании по экспорту оружия "Укрспецэкспорт", которая во время его руководства оказалась в центре скандала из-за поставок вооружений в Грузию накануне и во время военного конфликта в Южной Осетии. По данным, указанным на сайте Интерпола, Бондарчука разыскивают за присвоение или растрату имущества в особо крупных размерах. Еще в феврале 2017 года украинские правоохранители объявили Бондарчука в розыск. 

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    В конце января сообщалось, что военная прокуратура Украины заподозрила экс-руководителя "Укрспецэкспорта" в присвоении 7,5 млн долларов. По ходатайству следствия суд арестовал имущество подозреваемого на 10 миллионов долларов, а также два автомобиля Range Rover. Печерский суд дал разрешение на задержание подозреваемого и привод его в суд для рассмотрения вопроса о содержании под стражей. 

    Бондарчук возглавлял госкомпанию с 2005 года, когда его на этот пост назначил бывший на то время президентом Виктор Ющенко. Он был уволен с занимаемой должности президентом Виктором Януковичем в июне 2010 года.

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