Экс-глава "Укрспецэкспорта" попросил политического убежища в Британии

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Бывший руководитель государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" Сергей Бондарчук обратился к властям Великобритании с просьбой предоставить ему политическое убежище, сообщает "112 Украина".

Он сообщил, что в связи с этим обращением Королевский суд Лондона перенес на сентябрь-ноябрь рассмотрение запроса Украины о его экстрадиции, то есть до того момента, пока не будет рассмотрен вопрос политического убежища.

Бондарчук объяснял свое пребывание в Великобритании командировкой СБУ для изучения английского языка.

Ранее Интерпол объявил в международный розыск Бондарчука — бывшего главу государственной компании по экспорту оружия "Укрспецэкспорт", которая во время его руководства оказалась в центре скандала из-за поставок вооружений в Грузию накануне и во время военного конфликта в Южной Осетии. По данным, указанным на сайте Интерпола, Бондарчука разыскивают за присвоение или растрату имущества в особо крупных размерах. Еще в феврале 2017 года украинские правоохранители объявили Бондарчука в розыск.

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