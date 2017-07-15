Украина празднует День миротворца

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В Украине в субботу, 15 июля отмечают День украинских миротворцев.

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Памятная дата была установлена Верховной Радой Украины от 21 мая 2013 года и была приурочена к высадке первой украинской миротворческой миссии в 1992 году в бывшей югославской республике Босния и Герцеговина.

Отметим, что украинские миротворцы принимали участие в миротворческого операциях в Косово, Боснии и Герцеговине, Восточной Славонии, Анголе, Македонии, Гватемале (МИНУГУА), Таджикистане, Афганистане, полуострове Превлака (Хорватия), Кувейте, Сьерра-Леоне, в составе миссии ОБСЕ в Грузии, Приднестровье, Ираке, Ливане, Эфиопии и Эритрее, в составе миссии ООН в Грузии, Судане, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго и др.

Напомним, 2 июля в Одессе отметили 25-ю годовщину Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.