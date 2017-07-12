Православные верующие отмечают Петров день

Центр информации УПЦ

КИЕВ, 12 июл – РИА Новости Украина. Православные верующие отмечают в среду день святых апостолов Петра и Павла, который знаменует окончание Петрова поста.

Петров пост начался через неделю после праздника Троицы – 12 июня. В связи с тем, что ежегодно дата Троицы меняется (в зависимости от праздника Пасхи), продолжительность поста варьируется от восьми дней до шести недель. В этом году пост длился четыре недели.

Согласно церковному учению, именно в этот день апостолы приняли мученическую смерть в Риме. По преданию, Петр был распят на перевернутом кресте, а Павел, как римский гражданин — обезглавлен.

По православному учению, общий праздник Петра и Павла — напоминание о единстве и разнообразии в жизни Церкви. В то же время, Церковь напоминает верующим, что каждый человек не безгрешен. Тот же Петр трижды отрекся от Христа перед его распятием, но потом раскаялся в содеянном.

"Когда мы думаем о святых, мы всегда думаем о их величии; они нам представляются как гиганты, как герои духа. Мы можем вдохновиться их героизмом, но часто нам кажется, что нам до них так далеко, что мы не можем никаким образом уподобиться им. И поэтому полезно иногда вспомнить, что эти святые, даже апостолы, были людьми, такими, как другие люди: со слабостями, делали ошибки, оказывались не на высоте того, что мы в них видим сейчас, после того, как они уже совершили весь свой земной путь", — так объяснял духовный смысл праздника известный церковный миссионер XX века митрополит Сурожский Антоний (Блум).

Православная традиция делает особый акцент на том, что они равно угодили Богу, хотя были совершенно разными людьми — неграмотный простой рыбак Петр и ученый книжник Павел, знавший несколько языков. Петр был женат, Павел — девственник, Петр был самым приближенным учеником Христа, а Павел никогда при жизни Его не видел и даже вначале считал лжепророком и разоблачал "лжеучение" христиан. Петр стал символом церковной иерархии, с ее упорядоченностью и дисциплиной, Павел — символом "свободного" христианства, живущего по духу Евангелия, а не по букве.