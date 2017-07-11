В Днепре возмущены английским вариантом названий улиц

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. В Днепре адресные таблички с названиями улиц города на английском языке перевели по принципу транслитерации.

Так надпись "проспект" стала "рrospekt", что, по мнению пользователей соцсетей, собьет иностранцев с толку.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook днепрянин Евгений Приходько.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

В комментариях к посту жители Днепра утверждают, что в таком случае английский вариант названия улиц не имеет смысла, так как по принципу транслитерации переводятся только собственные наименования, а слова "улица", "проспект", "переулок" и т.д., должны переводиться.

Ранее сообщалось, что Днепропетровский апелляционный административный суд отменил решение горсовета о переименовании проспекта Калинина на проспект Сергея Нигояна, одного из героев Небесной сотни.