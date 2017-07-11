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    Общество

    В Днепре возмущены английским вариантом названий улиц

    (обновлено: )313
    В соцсетях сообщают, что в Днепре новые адресные таблички с названиями улиц города, переведенные транслитерацией, собьют иностранцев с толку.
    Английский вариант названий улиц на адресных табличках в Днепре
    Евгений Приходько, facebook

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. В Днепре адресные таблички с названиями улиц города на английском языке перевели по принципу транслитерации.

    Так надпись "проспект" стала "рrospekt", что, по мнению пользователей соцсетей, собьет иностранцев с толку.

    Соответствующее фото опубликовал в Facebook днепрянин Евгений Приходько.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    В комментариях к посту жители Днепра утверждают, что в таком случае английский вариант названия улиц не имеет смысла, так как по принципу транслитерации переводятся только собственные наименования, а слова "улица", "проспект", "переулок" и т.д., должны переводиться.

    Ранее сообщалось, что Днепропетровский апелляционный административный суд отменил решение горсовета о переименовании проспекта Калинина на проспект Сергея Нигояна, одного из героев Небесной сотни.

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