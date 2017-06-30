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    Общество

    В Днепре суд отменил переименование проспекта в честь героя Небесной сотни

    (обновлено: )12140
    Теперь процедуру переименования проспекта Калинина в честь Сергея Нигояна предстоит пройти заново - на 17 августа назначены общественные слушания.
    Сергей Нигоян. Архивное фото
    radiosvoboda.org

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Днепропетровский апелляционный административный суд отменил решение горсовета о переименовании проспекта Калинина на проспект Сергея Нигояна, одного из героев Небесной сотни, сообщает Радио Свобода.

    С соответствующим иском в суд обратились жители проспекта, которые были против переименования. По их словам, возмущает не сам факт решения властей, а отсутствие предварительных общественных слушаний.

    Суд счел решение городского совета "противоправным".

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    "Мы ничего не имеем против личности Сергея Нигояна. Но мы живем в правовом государстве, и мы должны действовать в правовом поле. Были нарушены права жителей на свободу мысли, свободу волеизъявления, на участие в обсуждении решений органов местного самоуправления", — заявила инициатор иска Элеонора Кузнецова.

    Руководитель юридического управления горсовета Артем Павлов заявил, что теперь процедуру переименования предстоит пройти заново, на 17 августа назначены общественные слушания.

    Сергей Нигоян — уроженец села Березноватовка в Днепропетровской области, который погиб от огнестрельного ранения в Киеве в ночь на 22 января 2014 во время Революции Достоинства. Он был первым из протестующих, погибших во время Майдана.

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