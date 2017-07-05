Британцы подготовили 5 тыс украинских военных

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости Украина. Британские специалисты подготовили более пяти тысяч украинских военных.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон после встречи в Лондоне со своим украинским коллегой Степаном Полтораком.

"Мы уже осуществили подготовку более чем 5 тысяч украинских военных, чем ясно дали понять, что стремимся поддерживать суверенитет и территориальное единство этой страны. По мере усиления присутствия Великобритании по всему миру, мы стоим бок о бок с нашими украинскими друзьями", — говорится в заявлении Фэллона.

Во время встречи министры обсудили также вопрос того, как может Великобритания помочь в реализации реформ в Украине в сферах обороны и безопасности.

Британские специалисты находятся в Украине с 2015 года, и их миссия по обучению украинских военных продолжится до 2018 года.

Ранее секретарь Совета Национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов на встрече с постоянным секретарем министерства обороны Британии Стивеном Лавгроувом заявил, что Киев заинтересован в сотрудничестве в секторе безопасности и обороны.