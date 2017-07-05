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    Общество

    Британцы подготовили 5 тыс украинских военных

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    Во время встречи министры обороны Британии и Украины обсудили вопрос того, как может Великобритания помочь в реализации реформ в Украине в сферах обороны и безопасности.
    Британские военные. Архивное фото
    REUTERS Yiannis Kourtoglou

    КИЕВ, 5 июл – РИА Новости Украина. Британские специалисты подготовили более пяти тысяч украинских военных.

    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    УНИАН
    Военные учения на полигоне в Харьковской области

    Об этом сообщил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон после встречи в Лондоне со своим украинским коллегой Степаном Полтораком.

    "Мы уже осуществили подготовку более чем 5 тысяч украинских военных, чем ясно дали понять, что стремимся поддерживать суверенитет и территориальное единство этой страны. По мере усиления присутствия Великобритании по всему миру, мы стоим бок о бок с нашими украинскими друзьями", — говорится в заявлении Фэллона.

    Во время встречи министры обсудили также вопрос того, как может Великобритания помочь в реализации реформ в Украине в сферах обороны и безопасности.

    Британские специалисты находятся в Украине с 2015 года, и их миссия по обучению украинских военных продолжится до 2018 года.

    Ранее секретарь Совета Национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов на встрече с постоянным секретарем министерства обороны Британии Стивеном Лавгроувом заявил, что Киев заинтересован в сотрудничестве в секторе безопасности и обороны.

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