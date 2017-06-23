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    Украина готова сотрудничать с Британией в секторе обороны - СНБО

    (обновлено: )4101
    Украина готова и заинтересована в сотрудничестве в формате совместных проектов в секторе безопасности и обороны,заявил секретарь Совета Национальной безопасности Украины Александр Турчинов.
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Секретарь Совета Национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов на встрече с постоянным секретарем министерства обороны Британии Стивеном Лавгроувом заявил, что Киев заинтересован в сотрудничестве в секторе безопасности и обороны.

    "Мы готовы и заинтересованы в сотрудничестве в формате совместных проектов в секторе безопасности и обороны" — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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