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    Погода на вторник: в Киеве осадков не будет

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    Как сообщается, 13 июня в Украине: переменная облачность. Ночью в западных, северных и Винницкой, днем ​​в южных, восточных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Во вторник в Украине ожидается переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.

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    "13 июня в Украине: переменная облачность. Ночью в западных, северных и Винницкой, днем ​​в южных, восточных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении.

    Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, со скоростью 7-12 м/с, днем ​​на западе, юге и востоке страны местами порывы 15-18 м/с.
    Температура установится на уровне 19-24° тепла, в южной части — 25-30°.

    На сегодня в столице Украины синоптики осадков не прогнозируют.

    "В столице ближайшей ночью пройдет кратковременный дождь, днем ​​осадков не ожидаем", — говорится в сообщении.

    Температура установится на уровне 21-23° тепла.

    В конце мая на Киев обрушился ураган, в результате которого ряд улиц столицы были затоплены ливнем. Также на затопленной улице в столице утонул автомобиль.

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