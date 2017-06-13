Погода на вторник: в Киеве осадков не будет

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Во вторник в Украине ожидается переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.

"13 июня в Украине: переменная облачность. Ночью в западных, северных и Винницкой, днем ​​в южных, восточных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, со скоростью 7-12 м/с, днем ​​на западе, юге и востоке страны местами порывы 15-18 м/с.

Температура установится на уровне 19-24° тепла, в южной части — 25-30°.

На сегодня в столице Украины синоптики осадков не прогнозируют.

"В столице ближайшей ночью пройдет кратковременный дождь, днем ​​осадков не ожидаем", — говорится в сообщении.

Температура установится на уровне 21-23° тепла.

В конце мая на Киев обрушился ураган, в результате которого ряд улиц столицы были затоплены ливнем. Также на затопленной улице в столице утонул автомобиль.