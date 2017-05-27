На орбиту вывели второй украинский наноспутник

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В пятницу, 26 мая, в 23.30, команда из КПИ им. Игоря Сикорского установила радиосвязь и начала отладку отдельных подсистем созданного ею наноспутника PolyITAN-2.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, спутник вышел на собственную околоземную орбиту с Международной космической станции (МКС), куда его 18 апреля с мыса Канаверал, штат Флорида, США, доставила ракета ATLAS-5.

Космический аппарат был создан в рамках международного космического проекта QB50 под общей координацией Института гидродинамики фон Кармана (Бельгия).

Главная задача проекта — исследование изменений климата. Он был начат в рамках Программы Европейской Комиссии FP7 в 2012 году.

Это уже второй наноспутник, созданный командой из КПИ им. Игоря Сикорского для данного проекта. В 2014 году был создан и выведен на околоземную орбиту наноспутник PolyITAN-1. Третий год этот космический аппарат продолжает успешно работать на околоземной орбите и регулярно передает данные в центр управления полетом КПИ. Полученная информация является важной для дальнейшего выполнения международного проекта.

Этот инновационный проект стал возможным благодаря инвестиционной поддержке компании "Боинг" и венчурных фондов им. академика Михалевича и Константина Калинина.