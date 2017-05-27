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    Общество

    На орбиту вывели второй украинский наноспутник

    (обновлено: )109
    Согласно информации, спутник вышел на собственную околоземную орбиту с Международной космической станции, куда 18 апреля с мыса Канаверал, штат Флорида, США, был доставлен ракетой ATLAS-5.
    Украинский наноспутник PolyITAN 2-SAU
    diana-mihailova.livejournal.com

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В пятницу, 26 мая, в 23.30, команда из КПИ им. Игоря Сикорского установила радиосвязь и начала отладку отдельных подсистем созданного ею наноспутника PolyITAN-2.

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    Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, спутник вышел на собственную околоземную орбиту с Международной космической станции (МКС), куда его 18 апреля с мыса Канаверал, штат Флорида, США, доставила ракета ATLAS-5.

    Космический аппарат был создан в рамках международного космического проекта QB50 под общей координацией Института гидродинамики фон Кармана (Бельгия).

    Главная задача проекта — исследование изменений климата. Он был начат в рамках Программы Европейской Комиссии FP7 в 2012 году.

    Это уже второй наноспутник, созданный командой из КПИ им. Игоря Сикорского для данного проекта. В 2014 году был создан и выведен на околоземную орбиту наноспутник PolyITAN-1. Третий год этот космический аппарат продолжает успешно работать на околоземной орбите и регулярно передает данные в центр управления полетом КПИ. Полученная информация является важной для дальнейшего выполнения международного проекта.

    Этот инновационный проект стал возможным благодаря инвестиционной поддержке компании "Боинг" и венчурных фондов им. академика Михалевича и Константина Калинина.

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