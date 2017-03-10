Стало известно, когда будет запущен украинский спутник "Лыбидь"

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КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Запуск украинского спутника "Лыбидь" может состояться в 2017 году, заявил замглавы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимир Михеев.

"Мы действительно планируем запуск спутника до конца этого года, технически это возможно", — сообщил Михеев информационному агентству УНИАН.

По словам Михеева, "Укркосмос" (предприятие, проводящее политику Украины в области спутниковых технологий) выбрал исполнителем проекта "Лыбидь" канадскую компанию MDA. Согласно условиям проекта, "MDA должна была спутник изготовить, запустить и сдать его ГКАУ на орбите для пользования". В качестве исполнителя платформы спутника была выбрана российская компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева. Сейчас спутник находится в Красноярске, на хранении у ИСС.

Замглавы агентства отметил, что запуск спутника может состояться и с плавучего космодрома "Морской старт". "Также хочу отметить, что, учитывая намерения о возобновлении "Морского старта", запуск "Зенита" будет возможен не только с территории Казахстана", — сказал он.

Ранее глава "Роскосмоса" Игорь Комаров говорил о том, что переговоры о возможном пуске спутника "Лыбидь" с космодрома Байконур продолжаются.

Контракт на создание спутника "Лыбидь" был заключен в декабре 2009 года Национальным космическим агентством Украины (НКАУ, с 2010 года — ГКАУ) с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd (MDA). Общая сумма контракта составила 254 миллиона долларов.

Запуск спутника был запланирован на ракете-носителе "Зенит-3SLB" с космодрома Байконур еще в 2011 году, однако не состоялся до сих пор. Одной из причин задержек с запуском спутника "Лыбидь" стали финансовые проблемы предприятия "Южмаш", отвечающего за изготовление ракеты "Зенит", которая должна вывести спутник на орбиту.

Гендиректор ИСС Николай Тестоедов в свою очередь говорил РИА Новости о том, что "Лыбидь" готов к пуску, но уже около трех лет находится на ответственном хранении в России из-за отсутствия ракеты-носителя "Зенит" под его запуск.