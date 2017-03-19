Ракета Delta IV стартовала во Флориде со спутником связи WGS-9 для ВС США и стран-союзников, компания United Launch Alliance (ULA), которой принадлежит ракета, ведет прямую трансляцию запуска.

Старт ракеты-носителя был дан в 2.18 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спутник WGS-9, созданный компанией Boeing, предназначен для передачи сигналов между военными кораблями, подводными лодками, самолетами, наземными войсками, а также для обеспечения проведения видеоконференции в защищенном режиме и получения метеосводки. Доступ к новому спутнику помимо США будет обеспечен для ВС Австралии, Канады, Дании, Новой Зеландии и Люксембурга.

Смотрите также: Ракета Falcon 9 стартовала со второй попытки

Созвездие спутников WGS приходит на смену спутниковой системе DSCS для обеспечения коммуникации вооруженных сил США и их партнеров.