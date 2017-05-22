Госпогранслужба: пункты пропуска уже не справляются с пассажиропотоком в ЕС

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В первый день начала действия безвизового режима с Евросоюзом пассажиропоток из Украины может вырасти сразу на 30%. Такие прогнозы дают в Госпогранслужбе. Там также ожидают, что в дальнейшем из-за старта "безвиза" пассажиропоток увеличится на 10-15%. В Госпогранслужбе говорят, что все пункты пропуска уже оборудованы средствами биометрического контроля, соединены с базой Интерпола, а персонал подготовлен к увеличению пассажиропотока во всех направлениях.

Насколько Украина справилась с выполнением основных требований, предусмотренных планом либерализации визового режима с ЕС, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Все требования выполнены. На данный момент, основная проблема, основная задача, которую нужно решить и которую мы уже пытаемся решать, хотя это — не совсем наша компетенция, но это обеспечение комфортного пересечения границы для граждан, которые будут ехать в страны ЕС с целью туризма. Дело в том, что у нас на границе с ЕС всего 18 автомобильных пунктов пропуска, все они строились еще в советские времена и сейчас они не справляются с существующей нагрузкой", — отметил Слободян.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более чем 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.