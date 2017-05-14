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    Порошенко о безвизе: границы украинцам откроют 34 страны

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    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (8)

    (обновлено: )8304
    По словам Порошенко, введение безвизового режима для украинских граждан открывает путь к его либерализации еще с 3 тремя десятками стран так называемого "белого шенгенского списка".
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Биометрические паспорта в Украине получили более 3 млн человек, границы украинцам откроют 34 страны. Об этом в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина", заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Пресс-конференция Петра Порошенко. Онлайн-трансляция
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Пресс-конференция Петра Порошенко. Онлайн-трансляция

    "Легче всего оценить практические первые моменты безвиза, их очень легко проиллюстрировать цифрами, поскольку более 3 млн 300 тыс. украинских граждан уже получили биометрические паспорта и в ожидании сейчас исторического решения. Еще миллионы имеют на руках обычные загранпаспорта с ранее выданными визами. Я хотел бы сказать, что если у кого-то открыта виза, то такие документы также действующие, ездить с ними в страны ЕС можно без каких-либо препятствий. В 2016 году более 15 млн раз украинцы пересекали нашу границу со странами ЕС, и теперь, я надеюсь, исчезнут уже очереди в посольствах, консульствах и визовых центрах… Сейчас граждане Украины имеют возможность путешествовать без виз в 52 страны. В июне этого года добавляется сразу 34 европейских государства, и это еще не все. Потому введение безвизового режима для украинских граждан открывает путь к его либерализации еще с 3 тремя десятками стран так называемого "белого шенгенского списка", — отметил президент.

    Ранее сообщалось, что Петр Порошенко впервые с 3 июня 2016 года проводит пресс-конференцию. На ее аккредитовались почти 200 представителей СМИ.

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