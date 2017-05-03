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    Общество

    В Крыму испекут самый большой в мире чебурек

    (обновлено: )7110
    Как сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек, запланировано, что длина чебурека составит 3 метра, ширина – 1,5 метра, его приготовят из 20 кг фарша, двух мешков муки по 50 кг и 350 литров подсолнечного масла.
    Чебурек
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 3 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму в рамках крымско-татарского праздника "Хыдырлез" испекут самый большой мире чебурек, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

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    Национальный праздник "Хыдырлез" ежегодно отмечается в Крыму в начале мая.

    "Это будет самый большой в мире чебурек. Все участники праздника смогут отведать блюдо, приготовленное по классическому крымско-татарскому рецепту из рубленого халяльного мяса", — сказал РИА Новости Бальбек.

    По его словам, длина чебурека составит 3 метра, ширина – 1,5 метра. На его приготовление уйдет 20 кг фарша, два мешка муки по 50 кг и 350 литров подсолнечного масла.

    "Над приготовлением рекордного чебурека будут трудиться четыре повара из города Саки", — подчеркнул депутат.

    Ранее самый большой флаг из пасхальных пасок создали в Днепре. На флаг пошло 512 сладких изделий. Размеры флага — 2,25 м на 1,2 м. 

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