В Крыму испекут самый большой в мире чебурек

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КИЕВ, 3 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму в рамках крымско-татарского праздника "Хыдырлез" испекут самый большой мире чебурек, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Национальный праздник "Хыдырлез" ежегодно отмечается в Крыму в начале мая.

"Это будет самый большой в мире чебурек. Все участники праздника смогут отведать блюдо, приготовленное по классическому крымско-татарскому рецепту из рубленого халяльного мяса", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, длина чебурека составит 3 метра, ширина – 1,5 метра. На его приготовление уйдет 20 кг фарша, два мешка муки по 50 кг и 350 литров подсолнечного масла.

"Над приготовлением рекордного чебурека будут трудиться четыре повара из города Саки", — подчеркнул депутат.

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