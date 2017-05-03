Крымская "Массандра" впервые выпустила шампанское

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымский винзавод "Массандра" выпустил первые партии шампанского под собственной маркой, сообщает предприятие со ссылкой на гендиректора Янину Павленко.

Партия шампанского уже сошла с конвейера и отправляется на полки магазинов.

"Как и планировали, первое шампанское "Массандры" мы выпустили к началу курортного сезона. Это белое игристое брют, белое полусладкое и розовое полусладкое. В ближайшее время к выпуску готовятся три сортовые марки — сладкое розовое мускатное "Крымское", сладкое белое мускатное "Крымское" и брют белый "Кокур", — заявила Павленко.

Шампанское разливают на Севастопольском винодельческом заводе, но "Массандра" планирует задействовать и собственные мощности.