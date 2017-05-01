Booking отобразил Крым частью Украины

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Ураина. Сервис Booking.com по требованию прокуратуры Крыма стал отображать Крым как часть Украины, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства; однако при заходе на сайт сервиса это заявление не подтверждается.

"Сегодня компания Booking.com сообщила прокуратуре АР Крым, о том, что ею была исправлена соответствующая информация. Сейчас на сайте Booking.com при обозначении места расположения определенного объекта недвижимости в Крыму, после информации о конкретном населенном пункте указывается, что он находится на территории государства Украина", — говорится в сообщении.

Впрочем, на сайте booking.com при выборе отелей в Крыму после информации о населенном пункте на самом деле Украина не прописана, равно как и Россия; географическая принадлежность населенного пункта ограничивается Крымом.

Ранее в МИД России назвали попытки Украины проинспектировать территорию Крыма тщетными и провокационными. "Нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации — вопрос решенный. Он не подлежит пересмотру", — говорится в комментарии МИД РФ.