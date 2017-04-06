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    Общество

    Из Минска депортировали трех украинских проповедников

    (обновлено: )6820
    Владислав Ермолов, Леонид Номерчук и Ашот Саркисян являются проповедниками протестантского движения "Благая весть". Они планировали участвовать в теологическом семинаре.
    Самолет. Архивное фото
    flickr.com/ Bryan Burke

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Граждане Украины Владислав Ермолов, Леонид Номерчук и Ашот Саркисян из протестантского движения "Благая весть" депортированы после 15 суток ареста в Минске, сообщил консул Украины в белорусской столице Александр Новоселов.

    "Трое украинских проповедников освобождены из изолятора временного содержания и отправлены в аэропорт, откуда они будут депортированы самолетом в Киев за счет белорусской стороны", – сказал он в комментарии "Радио Свобода".

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    Все трое были задержаны 22 марта в Минске. Номерчук отправился в Белоруссию из Львова, Саркисян — из Хмельницкого, Ермолов — из Николаева. Они планировали принять участие в теологическом семинаре, организованном миссией "Благая весть". В мероприятии также планировалось участие пастора из Южной Кореи и гостей из Украины. В Минске их обвинили в нецензурной брани.

    Ранее трое граждан Украины были задержаны в Минске во время акций протеста, двух из них суд постановил депортировать на родину, еще одного арестовали на 15 суток.

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