Из Минска депортировали трех украинских проповедников

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Граждане Украины Владислав Ермолов, Леонид Номерчук и Ашот Саркисян из протестантского движения "Благая весть" депортированы после 15 суток ареста в Минске, сообщил консул Украины в белорусской столице Александр Новоселов.

"Трое украинских проповедников освобождены из изолятора временного содержания и отправлены в аэропорт, откуда они будут депортированы самолетом в Киев за счет белорусской стороны", – сказал он в комментарии "Радио Свобода".

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Все трое были задержаны 22 марта в Минске. Номерчук отправился в Белоруссию из Львова, Саркисян — из Хмельницкого, Ермолов — из Николаева. Они планировали принять участие в теологическом семинаре, организованном миссией "Благая весть". В мероприятии также планировалось участие пастора из Южной Кореи и гостей из Украины. В Минске их обвинили в нецензурной брани.

Ранее трое граждан Украины были задержаны в Минске во время акций протеста, двух из них суд постановил депортировать на родину, еще одного арестовали на 15 суток.