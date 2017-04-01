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    Общество

    В Украине в субботу пройдет пробное ВНО

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    Пробное внешнее независимое оценивание пройдет в субботу по украинскому языку и литературе. Пробное ВНО по другим предметам состоится 8 апреля.
    Экзамен в школе. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Украине в субботу, 1 апреля, состоится пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, сообщает пресс-служба УЦОКО. Пробное ВНО по другим предметам состоится 8 апреля.

    Иванна Коберник
    Facebook Иванны Коберник
    Иванна Коберник о реформе образования

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    Отмечается, что пробное тестирование начнется в 11:00. Допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50 и будет осуществляться по паспорту (или другому документу, удостоверяющему личность), приглашению.

    "В этом году для участников пробного внешнего независимого оценивания будет действовать специальный онлайновый сервис, с помощью которого можно определить результат тестирования. Сервис будет доступен с 1 апреля на сайте Украинского центра оценивания качества образования и в личных кабинетах участников пробного ВНО, созданных на сайтах региональных центров", — добавили в ведомстве.

    В ведомстве подчеркнули, что участники пробного ВНО смогут вносить ответы в сервис в течение четырех дней со дня прохождения определенного тестирования. Ознакомиться с результатами пробного ВНО и скачать карточку участника по украинскому языку и литературе можно будет 8 апреля 2017 года, по остальным учебным предметам – 14 апреля.

    "Результаты прохождения пробного тестирования смогут получить лишь те лица, которые внесут свои ответы к сервису определения результатов", — резюмировали в ведомстве.

    Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что реформа образования в Украине является одним из первых приоритетов.

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