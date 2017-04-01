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    Порошенко назвал реформу образования топ-приоритетом для страны

    (обновлено: )13301
    По словам президента, около 10 миллионов украинских граждан сейчас учатся в средней школе, в системе профессионально-технического образования, в высшей школе.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что реформа образования в Украине является одним из первых приоритетов, сообщили в пресс-службе главы государства.

    Студенты. Архивное фото
    Украинское фото
    Финансирование и реформы сферы образования – экспертное обсуждение

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    Об этом он заявил во время заседания Национального совета реформ.

    По словам президента, около 10 миллионов украинских граждан сейчас учатся в средней школе, в системе профессионально-технического образования, в высшей школе.

    "Вопрос образования является топ-приоритетом для нашего государства. Если определять приоритетность реформ в Украине, то, безусловно, реформа образования – является одним из первых приоритетов", — подчеркнул он.

    Порошенко отметил, что Украина имеет разветвленную сеть общеобразовательных учебных заведений, унаследованную еще от советских времен.

    "Разветвленная сеть – это плюс. Но точно есть и минусы. Эта разветвленная сеть не отвечает требованиям современности", — сказал президент. 

    Он отметил, что в современном образовании базовые знания, с учетом развития мира, должны обновляться: "Раньше это происходило каждые 50 лет, затем – каждые 40 лет, затем – каждые 30. Сегодня это требует определенного обновления по основным видам науки каждые 5-10 лет. И уже старыми учебниками, без применения современных интерактивных методов обучения, мы обойтись не сможем", — отметил президент.

    Поэтому, по его убеждению, чувствуется большой общественный запрос на реформирование прежде всего среднего образования. 

    Напомним, в прошлом году Кабинет министров одобрил политическое предложение Министерства образования и науки, которое предусматривает введение в стране 12-летнего школьного образования.

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