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    Общество

    Львовский мусор задержали в Донецкой области

    (обновлено: )10710
    Как заявил заместитель головы Национальной полиции - начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, в Покровске задержали пять фур с мусором.
    Задержание фур с мусором в Донецкой области
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Мусор из Львова задержали в Донецкой области. В Покровске задержали 5 фур с мусором. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель головы Национальной полиции — начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    Задержание фур с мусором в Донецкой области

    "Мусорные караваны" из Львова доехали и до Донетчины. Сегодня ночью в Покровске задержали 5 фур с "львовским мусором". На месте работает следственно-оперативная группа. А может Парасюк и компания засланы сюда для налаживания "Великого мусорного пути"? Видимо, ближе ничего не нашли, чем везти мусор за 1200 км", — написал Аброськин.

    Ранее в пресс-службе Славутской районной государственной администрации сообщили, что в селе Берездов Хмельницкой области местные жители обнаружили на свалке около 20 тонн львовского мусора.

    Также сообщалось о найденном львовском мусоре близ села Гайово Киверцовского района Волынской области

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