Львовский мусор задержали в Донецкой области

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Мусор из Львова задержали в Донецкой области. В Покровске задержали 5 фур с мусором. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель головы Национальной полиции — начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook Задержание фур с мусором в Донецкой области

"Мусорные караваны" из Львова доехали и до Донетчины. Сегодня ночью в Покровске задержали 5 фур с "львовским мусором". На месте работает следственно-оперативная группа. А может Парасюк и компания засланы сюда для налаживания "Великого мусорного пути"? Видимо, ближе ничего не нашли, чем везти мусор за 1200 км", — написал Аброськин.

Ранее в пресс-службе Славутской районной государственной администрации сообщили, что в селе Берездов Хмельницкой области местные жители обнаружили на свалке около 20 тонн львовского мусора.

Также сообщалось о найденном львовском мусоре близ села Гайово Киверцовского района Волынской области