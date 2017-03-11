Поставки воды в Луганскую область возобновлены - ВГА

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Поставки воды на неконтролируемые Киевом территории Луганской области возобновлены. Об этом сообщает Луганская военно-гражданская администрация.

"Поставки воды в Кадиевку и Первомайск восстановлены. По состоянию на 16:53 ремонтные работы были завершены", — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР сообщили, что Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику.

Так, согласно информации, в три часа ночи была прекращена поставка воды с Западной фильтровальной насосной станции, находящейся на территории Украины, и обеспечивающей водоснабжение городов Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит.