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    Поставки воды в Луганскую область возобновлены - ВГА

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (294)

    (обновлено: )25
    Согласно информации Луганской военно-гражданской администрации, поставки воды в Кадиевку и Первомайск восстановлены. По состоянию на 16:53 ремонтные работы были завершены.
    Кухонный кран
    RIA News Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Поставки воды на неконтролируемые Киевом территории Луганской области возобновлены. Об этом сообщает Луганская военно-гражданская администрация.

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    "Поставки воды в Кадиевку и Первомайск восстановлены. По состоянию на 16:53 ремонтные работы были завершены", — говорится в сообщении.

    Ранее в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР сообщили, что Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику.

    Так, согласно информации, в три часа ночи была прекращена поставка воды с Западной фильтровальной насосной станции, находящейся на территории Украины, и обеспечивающей водоснабжение городов Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит.

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