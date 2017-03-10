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    Общество

    В Украине в пятницу местами дожди с мокрым снегом

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    По данным Укргидрометцентра, ночью и утром в большинстве западных, северных и центральных областей туман. Ветер юго-восточный, в западной части с переходом на западный, 5-10 м/с.
    Мокрый снег
    УНИАН

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В пятницу в западных областях, днем и в Одесской, Николаевской и Винницкой областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

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    "Ночью и утром в большинстве западных, северных и центральных областей туман. Ветер юго-восточный, в западной части с переходом на западный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении в Facebook.

    Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8-13° тепла, в большинстве западных областей 4-9°; на высокогорье Карпат ночью и днем около 0°.

    В Киеве ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.

    Ранее сообщалось об ухудшении дорожного покрытия с потеплением.

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