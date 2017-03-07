Порошенко: в этом году 2 тыс женщин получили статус участника боевых действий

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с начала года более 2 тысяч женщин-военнослужащих получили статус участника боевых действий, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что президент накануне Международного женского дня 8 марта встретился с женщинами-военнослужащими и волонтерами, представительницами искусства и культуры, выдающимися врачами, учителями и учеными.

Глава государства поблагодарил женщин, которые защищают Украину и помогают мужчинам на фронте, за их патриотизм, отвагу и решительность в защите Украины.

"С такими женщинами наше самое лучшее в мире войско точно непобедимо. С такими женщинами, у меня нет никакого сомнения, победа над врагом, агрессором и оккупантом, который вторгся на нашу землю, является точно неотвратимой", — заявил Порошенко.

По его словам, сейчас в Вооруженных силах Украины проходят военную службу и работают около 54 тысяч женщин, из которых почти 20 тысяч — военнослужащие.

"Там, где в подразделении есть женщина, стопроцентно и дисциплина выше, и эффективность, и ответственность. И мужчины даже по-другому держатся, и в бой идут по-другому. Поэтому важна ваша роль в защите Родины является очень важной", — подчеркнул Порошенко.

По его словам, "с начала этого года на военную службу по контракту пришли более тысячи женщин, более двух тысяч защитниц получили статус участника боевых действий".

"Им обязаны жизнью тысячи украинских раненых, которых вытащили украинские женщины с поля боя. Им обязаны в обеспечении связи, логистики и всего чрезвычайно важного", — подчеркнул президент.

Сайт президента Украины Порошенко наградил украинок к 8 Марта

Напомним, ранее во вторник столичный градоначальник Виталий Кличко поздравлял женщин с праздником весны и дарил на улицах столицы цветы и сладости.