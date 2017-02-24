В Харькове с фасада университета демонтировали серп и молот

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Харькове в пятницу с Харьковского национального университета Украины убрали серп и молот по просьбе студента в рамках декоммунизации, сообщает местное харьковское издание Newsroom.

"В Харькове с университета Каразина по просьбе студента убрали серп и молот", — говорится в сообщении.

По данным издания, декоммунизировать вуз предложил студент четвертого курса этого же университета Михаил Фомин, он несколько раз обращался к руководству университета с данной просьбой.

"Первый официальный запрос отправил где-то в конце года, уже собирался писать в Институт национальной памяти и в Министерство образования, но вот сегодня эти панно демонтировали", — цитирует издание студента Фомина.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.