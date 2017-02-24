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    Общество

    В Харькове с фасада университета демонтировали серп и молот

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (659)

    (обновлено: )6005
    Декоммунизировать вуз предложил студент четвертого курса этого же университета Михаил Фомин, он несколько раз обращался к руководству университета с данной просьбой.
    В Харькове с фасада университета демонтировали серп и молот
    vk.com/h_kharkov

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Харькове в пятницу с Харьковского национального университета Украины убрали серп и молот по просьбе студента в рамках декоммунизации, сообщает местное харьковское издание Newsroom.

    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В Харькове с университета Каразина по просьбе студента убрали серп и молот", — говорится в сообщении.

    По данным издания, декоммунизировать вуз предложил студент четвертого курса этого же университета Михаил Фомин, он несколько раз обращался к руководству университета с данной просьбой.

    "Первый официальный запрос отправил где-то в конце года, уже собирался писать в Институт национальной памяти и в Министерство образования, но вот сегодня эти панно демонтировали", — цитирует издание студента Фомина.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. 

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