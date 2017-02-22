ВСУ в 2016 году получили 2,5 тыс образцов нового вооружения - Порошенко

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины в минувшем году получили около 2,5 тысяч образцов нового, модернизированного и отремонтированного вооружения и военной техники, заявил президент Украины Петр Порошенко во время оперативного сбора руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений сегодня в Генштабе ВСУ.

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"Качество нашей подготовки… напрямую зависит от оснащения войска современным вооружением и военной техникой", — подчеркнул он.

"В течение прошлого года для потребностей Вооруженных сил Украины поставлено около 2,5 тысяч образцов нового, модернизированного и отремонтированного вооружения и военной техники. Еще около 15 тысяч единиц вооружения и военной техники отремонтированы силами ремонтных бригад самих воинских частей", — добавил президент.