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    Общество

    ВСУ в 2016 году получили 2,5 тыс образцов нового вооружения - Порошенко

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    По словам президента, в прошлом году были отремонтированы силами ремонтных бригад самих воинских частей около 15 тысяч единиц вооружения и военной техники.
    Президент Петр Порошенко во время выступления на оперативном сборе руководящего состава ВСУ
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины в минувшем году получили около 2,5 тысяч образцов нового, модернизированного и отремонтированного вооружения и военной техники, заявил президент Украины Петр Порошенко во время оперативного сбора руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений сегодня в Генштабе ВСУ. 

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    "Качество нашей подготовки… напрямую зависит от оснащения войска современным вооружением и военной техникой", — подчеркнул он. 

    "В течение прошлого года для потребностей Вооруженных сил Украины поставлено около 2,5 тысяч образцов нового, модернизированного и отремонтированного вооружения и военной техники. Еще около 15 тысяч единиц вооружения и военной техники отремонтированы силами ремонтных бригад самих воинских частей", — добавил президент.

    Ранее Порошенко в среду заявил, что власти страны в 2017 году направят на разработку и закупку новых образцов вооружений 9 миллиардов гривен.
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