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    Общество

    Более 120 тел бойцов АТО остаются неопознанными в морге Днепра

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (681)

    (обновлено: )102020
    Как сообщил глава поискового сектора гуманитарной миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин, процесс опознания тел идет, "однако недостаточно быстро из-за нехватки ресурсов".
    Боец ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Днепре неопознанными остаются более 120 тел бойцов АТО, заявил глава поискового сектора гуманитарной миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин.

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    "В Днепре лежит больше 120 тел, которые неопознанные, есть неопознанные тела в Запорожской области и в Харьковской, также есть несколько могил в Старобельске", — сказал Жилкин в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, процесс опознания тел идет, "однако недостаточно быстро из-за нехватки ресурсов".

    При этом Жилкин подчеркнул, что поисковые миссии продолжают работать на тех территориях в зоне проведения антитеррористической операции, куда их допускают. "Нам известен ряд захоронений, там (на неподконтрольных территориях — Ред.) еще около 100 человек", — добавил он.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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