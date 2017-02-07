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    Общество

    AliExpress отменил бесплатную доставку посылок в Украину

    (обновлено: )63
    Отныне посылки в Украину, РФ и Белоруссию обязательно будут получать трек-номер, по которому можно будет отследить их передвижения. Вместе с тем в Россию не будут доставлять бесплатно посылки, стоимость которых превышает два доллара.

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Китайский интернет маркет-плейс AliExpress с 7 февраля (по тихоокеанскому времени) отменяет услугу "эконом-доставки" в Украину и Белоруссию, говорится на сайте компании.

    В сообщении отмечается, что отныне посылки в Украину, РФ и Белоруссию обязательно будут получать трек-номер, по которому можно будет отследить их передвижения.

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    Вместе с тем в Россию не будут доставлять бесплатно посылки, стоимость которых превышает два доллара.

    Ранее сообщалось, что Египет начал антидемпинговое расследование относительно импорта из Украины стальной арматуры для строительства.

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