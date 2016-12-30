Доставка заказов курьерскими службами: осторожно, возможны махинации

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В сфере курьерских услуг все чаще случаются злоупотребления. Об этом говорят представители этого рынка.

Иногда со службами доставки не рассчитываются компании-заказчики. Бывает, что сами курьерские организации не перечисляют деньги интернет-магазинам или делают это очень долго.

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В целом в Украине — предновогодний бум доставок. К примеру, в "Новой почте" говорят, что в декабре адресная доставка достигнет миллиона отправлений. Также за декабрь выросло количество курьерских доставок для интернет-магазинов.

Подробнее о ситуации на рынке курьерских услуг в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил директор курьерской службы Vistep Виктор Горбань.

Какие есть предновогодние тенденции в сфере курьерских услуг? Насколько сейчас загружены службы доставки?

— Я бы сказал, что рост — до 70%. При том, что рост, как и курьерских доставок, так и люди забирают непосредственно из нашего офиса. Покупают постоянно. Несмотря на кризис и непростую ситуацию в стране, рост очень большой. Я думаю, что в этом году мы тоже свои рекорды побьем.

До 70% по сравнению с каким периодом?

— По сравнению с обычным месяцем. Если сравнить октябрь, ноябрь и декабрь, то от Святого Миколайчика и до сегодняшнего дня, я думаю, рост вообще лавинообразный пошел.

Насколько справляетесь с таким большим потоком?

— Пока справляемся и мы понимаем изначально, что в декабре это будет, поэтому подбор персонала начинается заранее, планирование маршрутов, и наша компания специализируется именно на обслуживании интернет-магазинов.

Есть правило, что мы не подключаем на обслуживание новые магазины со второй половины декабря.

Какой у вас график работы перед Новым годом и после?

— График работы у нас стандартный. Как график работы офиса. Конечно, курьеры работают с раннего утра и до позднего вечера. И сегодня у нас последний рабочий день, завтра мы уже отдыхаем, потому что мы прекрасно понимаем, что если мы будем работать завтра, то новый год мы встретим только на работе.

Подорожали или подешевели ваши услуги в связи с праздниками? И какая тенденция, например, всего года, что было с ценами?

— Мы не повышали тарифов с прошлого года, перед праздниками мы их никогда не повышаем, потому что это не служба такси, когда бегом нужно побольше заработать денег — и все. Нет, мы настроены на долгосрочное сотрудничество.

Насколько выросли объемы заказов на доставку за последние годы?

— Я вам скажу так: была стабильность, 2012-2013 год был небольшой рост, потом 2013-2014 год было падение, и вот вернулись к 2013 году, а в этом году, может, даже и лучше.

Эксперты говорят о махинациях с доставкой: какие самые распространенные случаи?

— Со стороны курьерских служб это не перечисление принятых средств интернет-магазинам. Вы понимаете, что 90% заказов люди любят в начале пощупать-потрогать, а потом отдать деньги. И вот курьерские службы, особенно в предновогодние периоды, аккумулируют у себя немалые денежные средства.

К сожалению, на рынке немало непрофессионалов, которые думают, что порог входа на рынок небольшой, но потом оказывается, что прибыль не покрывает операционные затраты. И здесь большой соблазн для этого покрытия воспользоваться бесплатным кредитом, денежными средствами клиентов. К сожалению, это всегда печально заканчивается.

Удается ли интернет-магазинам добиться справедливости?

— Некоторые наши клиенты, мы их знакомили между собой, писали коллективные иски, подавали в суд на недобросовестные курьерские службы, но о позитивных результатах я слышал очень нечасто.

С какими видами махинаций с доставкой могут столкнуться покупатели?

— Тут уже больше можно сказать только о недобросовестных интернет-магазинах. Внесение предоплаты и так далее.

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