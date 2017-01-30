Земельная афера под Уманью: местные жители планируют ехать под Раду

Подробнее об этой акции рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы жительница этого села, которая тоже пострадала от земельной аферы, Ольга Иванова.
"Что хотели этим сделать в первую очередь? Пока привлечь внимание. Если не будут приняты дальше меры, тогда будет снова перекрываться трасса, еще на более долгий срок, чем сейчас. И не только трасса. Мы требует расследование этого дела и аннуляцию договоров, которые никто не заключал. Люди настроены очень радикально. Сказали так: если не поможет перекрытие трассы, не поможет нам пресса, будут ехать под ВР, при том будут ехать все", — сообщила пострадавшая.
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