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    Земельная афера под Уманью: местные жители планируют ехать под Раду

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    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев (28)

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    Жители села Данилова Балка в Черкасской области, пострадавшие от земельной аферы, требуют аннуляции договоров, которые они не заключали.
    Верховная Рада
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    Перекрытие дороги под Киевом. Видео
    Вишневе Укр/Youtube
    Перекрытие дороги под Киевом
    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Одесскую трассу заблокировали, также здесь снова жгут шины. Жители села Данилова Балка, что находится неподалеку от Умани, перекрыли движение по автомагистрали. Люди требуют вернуть им землю, которую, по словам участников акции протеста, у них отобрали рейдерским путем. Подобные митинги проходят и в других селах Киевской области, однако антирейдерская акция в Даниловой Балке самая массовая.

    Подробнее об этой акции рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы жительница этого села, которая тоже пострадала от земельной аферы, Ольга Иванова.

    "Что хотели этим сделать в первую очередь? Пока привлечь внимание. Если не будут приняты дальше меры, тогда будет снова перекрываться трасса, еще на более долгий срок, чем сейчас. И не только трасса. Мы требует расследование этого дела и аннуляцию договоров, которые никто не заключал. Люди настроены очень радикально. Сказали так: если не поможет перекрытие трассы, не поможет нам пресса, будут ехать под ВР, при том будут ехать все", — сообщила пострадавшая.

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