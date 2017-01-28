наверх
28.01.201701:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии

    Тема:

    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев (27)

    41
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    vlasno
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    vlasno
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    Реал
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    Реал
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    Реал
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    Винница.info
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    vlasno
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    Винница.info
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    Винница.info
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    В Виннице активисты пикетировали здание мэрии
    Винница.info

    Рекомендуем

    Скульптуры World Snow Festival 2017Международный фестиваль снежной скульптуры. Украина заняла первое место19:57 27.01.2017
    Председатель Ассоциации евреев бывших узников гетто и концлагерей Борис Забарко и председатель Ассоциации Праведников народов мира города Киева София Яровая зажигают свечу во время Мемориальной церемонии Шесть миллионов сердец, посвященной Международному дню памяти жертв ХолокостаФотоитоги 27 января: День памяти жертв Холокоста, Гройсман во Львове18:31 27.01.2017
    Директора ГП Чернобыльский спецкомбинат и его заместителя задержали на взяткеСпецоперация по задержанию руководства "Чернобыльского спецкомбината"16:13 27.01.2017
    Медицинский Майдан в Винницкой области"Медицинский Майдан" в Винницкой области13:35 27.01.2017
    Взрыв в многоэтажном доме в СумахВзрыв в жилом доме в Сумах: на месте ЧП10:22 27.01.2017
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий"Теплый прием" авианосца РФ "Адмирал Кузнецов" в Ла-Манше06:26 27.01.2017
    Самая привлекательная девушка-пожарный в миреСамая привлекательная девушка-пожарный в мире03:55 27.01.2017
    Пивная йога покоряет мир"Пивная йога" покоряет мир22:33 26.01.2017
    Последствия масштабного пожара в ЧилиЛесные пожары в Чили: шесть человек погибли19:26 26.01.2017
    Все фотоленты

    В пятницу в Виннице перед очередной сессией городского совета под здание мэрии пришли общественные активисты, требуя публичного отчета городского главы Сергея Моргунова.

    В ходе митинга между руководителем отдела помощи участникам АТО областного департамента соцзащиты Андреем Грачевым и митингующими произошел конфликт, который перерос в драку. Позднее конфликт удалось уладить.

    Смотрите также: В Виннице активисты пикетируют здание мэрии, произошли столкновения

    Напомним, в пятницу также проходили массовые протесты в Шаргороде Винницкой области. Люди протестуют против переноса районной больницы в Могилев-Подольский.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки