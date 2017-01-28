В Виннице активисты пикетировали здание мэрии

В пятницу в Виннице перед очередной сессией городского совета под здание мэрии пришли общественные активисты, требуя публичного отчета городского главы Сергея Моргунова.

В ходе митинга между руководителем отдела помощи участникам АТО областного департамента соцзащиты Андреем Грачевым и митингующими произошел конфликт, который перерос в драку. Позднее конфликт удалось уладить.

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Напомним, в пятницу также проходили массовые протесты в Шаргороде Винницкой области. Люди протестуют против переноса районной больницы в Могилев-Подольский.