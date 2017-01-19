Добробаты намерены провести вече за реформу органов правопорядка

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Бойцы добровольческих батальонов намерены провести в апреле народное вече за реформирование правоохранительных органов, заявил в четверг лейтенант полка полиции "Миротворец" Александр Войтко.

"Мы, бойцы-добровольцы разных подразделений, начинаем движение "За очищение полиции"… Мы готовим сейчас всеукраинское вече представителей добровольческих подразделений. Оно пройдет в Киеве. На нем мы разработаем детальную стратегию перезапуска реформы правоохранительных органов, поскольку, по нашему мнению, она зашла в тупик", — заявил Войтко на пресс-конференции. Он добавил, что вече возможно пройдет в апреле.

По его словам правоохранительная система нуждается в тщательной чистке. Войтко отметил, что многие работники милиции из старой системы обманным путем прошли в полицию. В то же время, по его словам, патриотов и профессионалов увольняют из рядов полиции по необоснованным причинам.

Ранее завершилась реформа органов МВД, в рамках которой милицию заменила Нацполиция. Работники милиции прошли переаттестацию.