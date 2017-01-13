Фонд гарантирования начнет выплаты вкладчикам "Инвестбанка" с понедельника

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц с понедельника, 16 января, начнет выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособного "Инвестбанка", сообщила пресс-служба фонда.

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Отмечается, что для получения возмещения вкладчикам нужно обратиться в учреждения банка "Пивденный" до 24 февраля 2017 года включительно.

Фонд напомнил, что возмещение выплачивается в размере вклада, включая начисленные проценты на момент введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплаты вкладчикам признанного неплатежеспособным "Артем-Банка" по договорам, срок действия которых закончился до 15 ноября 2016 года включительно, а также по текущим и карточным счетам.